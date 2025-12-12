写真に納まるWBAバンタム級暫定王者のノニト・ドネア（右）と妻のレイチェルさん＝12日、東京都内世界ボクシング協会（WBA）バンタム級暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）が12日、東京都内でWBA同級正規王者の堤聖也（角海老宝石）との団体内王座統一戦（17日・両国国技館）へ向けた練習を公開し「コンディションは格段に良く、自信にあふれている。勇敢さ、強さを見せる」と意欲を述べた。この日はチーフトレーナーでも