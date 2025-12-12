契約更改交渉後、写真撮影に応じるロッテの安田＝12日、ZOZOマリンスタジアムロッテの安田尚憲内野手が12日、ZOZOマリンスタジアムで契約交渉を行い、200万円減の年俸4300万円で更改した。長打力を期待されながら2年連続で本塁打なしに終わり「ホームランを打てなかったのが一番悔しい。秋からは打球に角度を付ける練習しているので、それをしっかり来年出したい」と巻き返しを期した。西野勇士投手は3年契約の1年目で、9試合