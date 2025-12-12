テクノユニット「電気グルーヴ」のピエール瀧（58）が12日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。瀧は「家族でお寿司を食べに行ったら、なんと偶然隣がマリーンズの小島投手！」と書き出し、プロ野球ロッテの小島和哉との2ショットを投稿。ロッテファンで、SNSでも度々球場での観戦を報告している瀧。「野球の話をいろいろさせていただき楽しい時間でした。大感謝！」と喜びをつづった。