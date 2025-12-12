「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」（１２日、尼崎）１号艇の鎌倉涼（３６）＝大阪・１００期・Ａ１＝が展示航走でのアクシデントで４艇立てとなった優勝戦をインから逃げて、８月のプレミアムＧ１・レディースチャンピオン（浜名湖）以来、通算２３回目の優勝を果たした。２着には実森美祐（広島）、３着は安井瑞紀（岡山）が続き、３連単は５００円（２番人気）の順当決着となった。２艇が欠場するアク