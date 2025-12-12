米国の小説家ジョン・ヴァーリイさんが12月10日にオレゴン州ビーバートンの自宅で死去した。78歳だった。12日に早川書房が公式サイトなどを通じて訃報を伝えた。早川書房は「謹んで哀悼の意を表します」と悼んだ。1947年8月9日生まれ、米テキサス州出身のヴァーリイさんは、1974年に作家デビュー。最新の科学知識と斬新なアイデアを取り入れた革新的なSF小説が高く評価され、ヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞などを相次