ラグビーの全国大学選手権は１４日に３回戦４試合が行われ、京産大（関西２位）は慶大（関東対抗戦５位）と東大阪市花園ラグビー場で対戦する。１２日は両校がメンバーを発表。京産大は今季の関西リーグで、全試合ＣＴＢで先発している奈須貴大（４年＝光泉カトリック）がＳＯに入ることが決定。スクラムの屋台骨となる３番プロップには佐名木風雅（２年＝関大北陽）が初先発する。ＳＯは今季全試合先発を続けてきた吉本大悟