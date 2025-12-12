元日向坂46の影山優佳（24）が11日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。スポーツでの“BAD行動”を語った。番組のテーマは、「スポーツに潜むあざとテクを徹底検証」。影山は「プレーに性格が出るとは思うんですけど、魅せたくて魅せた過ぎてボールを持ちすぎの、こねすぎ。のは『色気出してんなぁ』とか言われません？」と投げかけた。サッカー元日本代表DF内田篤人氏（37）は「良いところを