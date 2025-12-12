キャッシュレス決済が普及している昨今、クレジットカードを利用する機会が増えた方もいるのではないでしょうか。しかし機能がよくわからなかったり、お得情報が知られていなかったりすることも、実はよくあるようです。ママたちが経験した「クレジットカード」に関するエピソードを紹介します。今回は、好きなアーティストのチケット争奪戦でのクレカ体験談です。“伝説的ロックバンド、来日公演決定！！”推しバンドの来日公演、