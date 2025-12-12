10·î¤«¤é?¸øÌ±Ï¢·È¿ä¿ÊÂç»È?¤È¤·¤Æ³èÆ°HKT48¤äAKB48¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄ«É÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤à?ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖÄ«É÷Ï¤ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ë¾åÈ¾¿È¤Î¥»¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢²¹ÀôÆâ¤ÎÎ¾Â­¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£Æâ³ÕÉÜ¤Î¡Ö¸øÌ±Ï¢·È¿ä¿ÊÂç»È¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÑ»¶Ì¤Ï¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤Î¸òÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»³Íü¸©Âç·î»Ô¤ò¥¿¥°ÉÕ