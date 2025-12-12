＜JGTOファイナルQT最終日◇12日◇千葉夷隅ゴルフクラブ（千葉県）◇7319ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの最終ラウンドが終了した。≪写真≫本当に飛ぶドライバーは？リアルな飛距離ランキングトータル14アンダー・首位に並んだツアー通算3勝の37歳・片岡大育、今年プロ転向した中野麟太朗（早大4年）がプレーオフを行い、3ホール目でチップインバーディを奪った片岡に軍配。来季のフル出場権をつかんだ。トータル11