ドジャースの山本由伸【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの山本由伸（27）が、来年3月に開催される野球の国・地域別対抗戦、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する見通しとなった。11日、球界関係者が明らかにした。大会2連覇を狙う日本の先発の軸として期待される。山本はプロ野球オリックスに所属した2023年に開催された前回大会で初出場。準決勝など2試合に登板し、3大会ぶりの優勝に貢献した