日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが10日、自身のインスタグラムを更新。自身が“冬の楽しみの1つ”としている編み物を今年もスタートさせたことを報告した。【写真】編み物の腕もすごい！ ニット帽など“伝説の家政婦”志麻さんの手編みアイテムたびたび出演する『沸騰ワード10』では、冷蔵庫にある食材でささっと作り上げる“かんたん絶品料理”が評判の志麻さんだが、編