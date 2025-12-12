◇プロボクシングU−NEXTBOXING.4WBA世界バンタム級王座統一戦堤聖也（角海老宝石）＜12回戦＞暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）（2025年12月17日両国国技館）WBA世界バンタム級正規王者・堤聖也（29＝角海老宝石、12勝8KO3分け）と団体内王座統一戦で対戦する、同級暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO8敗）が12日、都内のジムで練習を公開した。入念にアップを行ってからシャドーボクシングに