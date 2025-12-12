民放労連女性協議会は12日、在京キー局の7月1日時点での女性役員比率が20.4％だったと明らかにした。2023年度の10.1％から倍増したが、政府が目標に掲げる30％に届いているのはフジテレビ1社のみであることから「依然として課題がある」と指摘している。5局全てで女性役員が登用されており、全体では98人中20人が女性。フジは一連の問題を受け、役員体制を大幅に刷新し女性比率を引き上げた。だが今年11月、不適切な経費精算が