アバターと呼ばれる「分身」を操り、様々な体験を疑似的に行うことができるインターネット上の仮想空間「メタバース」を活用し、誰もが行政情報の入手や支援を受けられるようにする動きが千葉県内の自治体で広がっている。仮想空間に「役場機能」を広げる取り組みともいえ、「避難所情報の提供」や「引きこもり支援」など、活用はユニーク、多岐にわたる。（新妻千秋、柴田洋希）アバターが闊歩パソコンの画面いっぱいに広がる