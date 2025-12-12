宝塚歌劇団は12日、星組御園座公演「花より男子2」を上演することを発表した。大人気の少女漫画「花より男子」は、名門学園を牛耳る4人組「F4」のリーダーで大財閥の御曹司・道明寺司と、一般庶民なのに学園に通う牧野つくしが繰り広げる青春ラブストーリー。日本だけでなく海外でも次々と映像化され大ヒットを記録した。宝塚では2019年に柚香光主演でミュージカル化。今回、星組トップコンビ暁千星（あかつき・ちせい）と詩（