グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、「2025年最後の撮影が終わりました」と報告し、カメラに向かってほほえむセクシーショットを公開した。【映像】瀬戸環奈が撮影現場で見せるセクシーショット（複数カット）身長170cm、バスト101、ウエスト59、ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月7日、「1000年に1人の逸材」としてグラビアデビューを果たした瀬戸。それから約3カ月後の2025