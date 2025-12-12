卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港で、張本智和選手（22）が初戦を突破。悲願の初優勝へ好発進しました。過去4大会で準優勝3回。初優勝を狙う張本選手は、フランスの強豪・ゴジ選手を相手に第1ゲームを落としますが、第2ゲームで盛り返します。強打で崩して、最後は強烈な一撃。このゲームを奪い返しました。さらに第3ゲームでは、相手の虚を突く絶妙なバックハンド。コースを読ませない狡猾なプレーでポイントを奪いまし