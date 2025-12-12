タレントの大沢あかねが、2026年2月2日に書籍『遅咲き肌管理オタク美容に全ぶり』(ワニブックス 1,815円／四六判 176ページ オールカラー)を発売することがわかった。『遅咲き肌管理オタク美容に全ぶり』(ワニブックス)40歳から“急な美人化”で話題を集める大沢。かつて「朝、顔を洗うのも面倒だった“放置肌”」だったが、36歳で一念発起。同書では、3児の母、そしてタレントとして育児と仕事の合間に見つけた、現実的で続く美容