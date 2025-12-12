ファミリーマートは12月16日、森永製菓とコラボレーションした「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」(185円)を全国のファミリーマートで発売する。「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」(185円)○冬の定番「スイーツ系中華まん」が今年も登場同商品は、卵と牛乳を使用した生地に、バター風味のフィリングと森永製菓のケーキシロップを使ったソースを包みこんだ、ホットケーキの味わいを再現した中華まん。2021年以降