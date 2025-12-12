文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―12月12日（金）配信分― 猫に与えると毛玉を吐きやすくなる、便通が良くなるという猫草を購入しています。小さい鉢に土と種が入っていて水を与えるだけ。暗いところに置いておくと数日で緑の草が生えてくる。毎回同じ商品を買っている