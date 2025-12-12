「丸亀製麺」は、沖縄離島初出店となる「丸亀製麺 石垣島店」を12月10日にグランドオープンした。丸亀製麺 石垣島店石垣島への出店は「場所を問わず誰にでも、毎日お店で粉から打つうどんを食べてほしい」「手づくり・できたてのおいしさで感動体験をお届けしたい」という想いのもと、3年以上前から構想をスタート。客をはじめ、離島出身の従業員からも出店を望む声は多く、離島の抱える食材の物流や保管の課題も乗り越え、出店の