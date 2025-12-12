ファミリーマートは12月16日、パンを購入で「ポケモンフレンダ」のスペシャルフレンダピックがもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。パン購入でフレンダピックがもらえるポケモンフレンダは、ポケモンとバトルをしてポケモンを捕まえ、筐体から排出される「フレンダピック」を集めるキッズアミューズメントマシン。ポケモンフレンダ期間中、対象のパンを3個購入すると、「スペシャルフレンダピック」の「ボー