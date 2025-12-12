8月にユニット名義では5年ぶりとなるアルバム『VERTEX 2』をリリースしたGottz & MUDが、「Drunk Remix feat. Hideyoshi & MIYACHI」をリリースした。アルバムリリース後、全国ツアーを開催し大盛況で終えたばかりのGottz & MUD。アルバム中でも特に人気の高かったドランカーズアンセム「Drunk」にHideyoshi、MIYACHIを客演に迎えたREMIXバージョンとなる。＜リリース情報＞Gottz & MUD「Drunk Remix feat. Hideyo