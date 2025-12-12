3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。12月9日（火）放送回のメイン授業（放送）「普通にしんどい」では、「仲の良かった友達が急に冷たくなり、まったく話してくれなくなった」という高校生リスナーに逆電。石原が、その関係性の修復、もしくは気持ちの整理のためにすべきことについて