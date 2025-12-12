「高崎だるま」で知られる群馬県高崎市は、だるまの生産量が日本一本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナーのみなさんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜17:00〜20:00）。12月4日（木）放送のコーナー「スカロケ移住推進部」では「群馬県」を特集。ゲストには、地域とのつながり方を提案する雑誌「TURNS(ターンズ)」プロデューサーの堀