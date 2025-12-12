定番おやつのチョコパイを白くした「白いチョコパイプレミアム」が2025年11月11日から全国で販売されています。通常のチョコパイと異なり、ホワイトチョコレートでコーティングしたりベリーソースを入れたりすることで「ケーキのようなご褒美感」を実現しているとのこと。見つけたので買って食べて味を確かめてみました。白いチョコパイプレミアム｜ビスケット｜お口の恋人 ロッテhttps://www.lotte.co.jp/products/catalogue/bisc