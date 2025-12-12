◆スノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）Ｗ杯第１戦（１２日、中国・張家口）日本勢７人全員が進んだ男子決勝が行われ、２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１回目に９３・５０点をたたき出し、優勝を飾った。１回目の９０・２５点で２位に入った戸塚優斗（ヨネックス）、２回目の８９・００点で３位の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）とともに日本勢が表彰台を独占した。平野歩は通算８勝目。来年２月開幕のミ