Girls Don’t Cry、Wasted Youthなどのプロジェクトを手掛け、ヒューマン メイド、ケンゾー、コカ・コーラ、ナイキなど様々なブランドや企業とコラボレーションしているグラフィックデザイナーのVERDY氏。今回、JTの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」とコラボし、13日（土）に開催するポップアップストアで、限定デザインアクセサリー入りスペシャルボックスを数量限定発売する。【写真】「Ploom AURA