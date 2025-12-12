東海道新幹線の「N700S」（JR東海提供）JR各社は12日、来年3月14日にダイヤ改正すると発表した。東海道新幹線では利用の多い時間帯で臨時の「のぞみ」を増発し、東京―新大阪間が最大で1時間13本となる。東北新幹線「はやぶさ」も増発するなどして利便性を高める。JR東海によると、土日を中心とした午前7〜10時台と午後2〜5時台に、1時間当たり12本だった「のぞみ」を1本ずつ増やす。また月曜や土曜を中心に午前6時台に京都駅