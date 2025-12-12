公正取引委員会＝東京・霞が関配送を委託する下請け業者らに、運送業務とは別に無償で荷物の積み降ろし「荷役」や、受け渡しまでの長時間待機「荷待ち」をさせたとして、公正取引委員会は12日、総合物流大手「センコー」（大阪市）の下請法違反（不当な経済上の利益の提供要請）を認定し、再発防止を求めて勧告した。同条項の運送業界での認定は全国初という。業界は、残業規制強化で人手不足や物流の停滞が起きる「2024年問題