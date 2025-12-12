¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉWÇÕ¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×³«ËëÀï¤ÎÃË»Ò·è¾¡¤Ç¥¨¥¢¤ò·è¤á¤ëÊ¿ÌîÊâÌ´¡á12Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ¥²È¸ý¡¦Ì©±ñ¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡ÚÄ¥²È¸ý¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÇËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¤¬12Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ¥²È¸ý¡¦Ì©±ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Îº£µ¨³«ËëÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Á´ÆüËÜ¥¹¥­¡¼Ï¢ÌÁ¤¬Äê¤á¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÇÉ¸¯´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¡¢4Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤È¤·¤¿¡£Á°½µ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤ËÂ³¤­¡¢º£µ¨¤Î¼çÍ×