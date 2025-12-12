【第6話】 12月12日公開 【拡大画像へ】 竹書房は12月12日、ななつ藤氏のマンガ「貴女へささげるサディスティック」第6話を「竹コミ！」にて公開した。 本作は周囲から慕われる高校教師・柴崎と、不登校の少女・真園の危ない関係が描かれる、インモラルな学園マンガ。第6話では、放課後にプール掃除を手伝うことに。真園が同級生・三井と話す姿に安堵する柴崎だったが、彼女の水着姿を