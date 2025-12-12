秋田地方気象台は「暴風と高波および大雨に関する秋田県気象情報」を午後4時20分に発表しました。急速に発達する低気圧の影響により、県内は14日から15日頃にかけて、海上を中心に非常に強い風が吹き、海はしける見通しです。暴風に警戒し、高波に注意・警戒してください。また、大雨による土砂災害にも注意・警戒が必要です。14日は低気圧が急速に発達しながら日本海を東北東へ進み、夜には北日本に達する見込みです。また、別の