BTSのJIMINとJUNG KOOKが、12月5日放送のラジオ『BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX(クロス)』（ニッポン放送）に登場した。 （関連：【写真あり】JINが願うARMYの幸せ、“7人が再び集うその日”へJ-HOPEとJUNG KOOKも駆けつけた世界ツアーアンコール公演） 今回ふたりが揃って日本のラジオに出演したのは、『Are You Sure?!』Season2（Disney+）の配信開始を記念してのこと。2017年の東京旅