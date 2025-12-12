ミズノの「フリースブランケット」が、Amazonで9%OFFのセール中となっている。12月12日（金）現在、参考価格が3,300円のところ、2,998円で購入可能だ。 膝掛け、腰巻き、ポンチョと3つのスタイルで利用できる70×120cmのブランケット。表地は水に強く風を通しにくいナイロン100%、裏地と中綿はポリエステル100%を使用している。 3カ所のホックで固定でき、コンパクトに持ち運び可能。屋外での防寒対策として利