アンカー・ジャパンが展開する直営店「Anker Store」は全国に 46店舗（12月12日時点）を展開している。9月にオープンした「Anker Store ニュウマン高輪」（東京都港区）は、新駅「高輪ゲートウェイ」の駅チカ商業施設に店を構える。「充電済みモバイルバッテリー」を販売しているというから、立地も相まって「ビジネスマンの駆け込み寺」的なイメージを抱いたわけだが、実際に話を聞いてみると、どうやらそれだけではないらしい。