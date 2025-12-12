「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PRO X TKL RAPID ブラック JapaneseG-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）2位G213 RGB Gaming KeyboardG213r（ロジクール）3位PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard WhitePCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）4位Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyle