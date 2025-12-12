12日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3818枚だった。うちプットの出来高が8680枚と、コールの5138枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の500枚（5円安9円）。コールの出来高トップは5万7000円の450枚（2円高28円）だった。 コールプット 出来高前日