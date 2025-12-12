12日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1991枚だった。うちプットの出来高が1232枚と、コールの759枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の104枚（53円）。コールの出来高トップは6万1000円の132枚（5円安42円）だった。 コールプット 出来高前日比 価