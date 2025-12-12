12日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は35枚だった。コールの合計出来高は10枚。コールの出来高トップは6万2000円の3枚（65円）だった。プットのの合計出来高は25枚。プットの出来高トップは3万6750円の4枚（200円）だった。 コールプット 出来高前日比 価