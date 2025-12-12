12月15日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■引け後発表 ◆本決算： プロレド [東Ｐ] ◆第1四半期決算： アクシージア [東Ｓ] クラシコム [東Ｇ] ◆第2四半期決算： Ｈａｍｅｅ [東Ｓ] ◆第3四半期決算： アセンテック [東Ｓ] ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： ベルグアース [東Ｓ] (前