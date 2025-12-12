2025年12月12日、台湾版Yahoo！のYahoo奇摩は、台湾・台中メトロの無差別殺傷事件で、日本の人気アニメ「葬送のフリーレン」に影響を受けて犯人に立ち向かった長髪の台湾人男性が海外で再び話題になっていると報じた。昨年5月21日、台湾・台中メトロの地下鉄内で発生した無差別殺傷事件で、長髪の台湾人男性が犯人に立ち向かい、車内の他の乗客が被害に遭うのを防いだとして、多くの人から「英雄」とたたえられた。その後、男性は