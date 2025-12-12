ロシアとウクライナの紛争解決に向けた和平案を巡り、ロシア、米国、ウクライナ、欧州の四者が駆け引きを継続しています。米国のトランプ大統領は10日、ウクライナのゼレンスキー大統領に対して、紛争問題で「現実的になる必要がある」と公に要求しました。関係者によると、トランプ大統領は「12月25日のクリスマスまでに」ロシアと合意に達することを望んでいるとのことです。ゼレンスキー大統領は12月11日、和平案について新たな