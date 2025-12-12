アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（2026年2月13日公開）より、本作のアフレコを終えたばかりの、真選組を演じる千葉進歩（近藤勲役）、中井和哉（土方十四郎役）、鈴村健一（沖田総悟役）、太田哲治（山崎退役）、そして桂小太郎役の石田彰からコメントが到着した。あわせて真選組と桂が吉原の街で活躍を見せる最新場面カットが解禁された。【場面カット】吉原大炎上編に登場！原作では描かれなかっ