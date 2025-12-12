俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜後10：00）の最終回が、12日に放送される。第9話で、ついにニセママ疑惑が週刊誌に報じられ、物語は急展開を迎えた。茉海恵の娘・いろは（池村碧彩）が通う柳和学園小学校での糾弾、本橋慎吾（笠松将）による冷酷な「RAINBOWLAB」買収工作、そして公開の場での薫による捨て身の偽証と逮捕。衝撃のラストシーンに、SNSでは「まさか逮捕される