テレビ東京は12日、菅生新樹が主演を務める木ドラ24『人は見た目じゃないと思ってた。』(2026年1月8日スタート毎週木曜深0：30〜)に出演するキャストを発表した。【画像】個性的なファッションの面々に取り囲まれる主人公…キービジュアル本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマ。日常にあ