秋田県のローカル線で事故です。秋田内陸縦貫鉄道で走行していた列車が脱線して、のり面を落下し横転しました。雪の降る中、木々の間に横倒しになった列車。きょう午前6時50分ごろ、秋田内陸縦貫鉄道から「列車が脱線して転覆している」と通報がありました。現場は北秋田市の萱草駅の近くで、乗客はいませんでした。この事故で、消防は列車内に取り残されていた運転士1人を救出しました。運転士は50代の男性で、市内の病院に運ばれ