神奈川県に本社をおく通信事業の会社「ソネット」が11日、天草市と企業立地の協定を締結しました。ソネットは資本金4030万円の通信回線の構築などを行う会社で、今回、事業拡大のため天草市牛深地区にオフィスを作ることになりました。締結式には馬場昭治天草市長とソネットの小林康英社長、県の担当者らが出席し、書面を交わしました。 新たなオフィスは天草市役所牛深支所内にある「MORIMON LANDO牛深」のコワーキング