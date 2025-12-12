宇城市の杉本本店がクウェートとマレーシアに向け黒毛和牛の「黒樺牛」を輸出することになり荷口検査が行われました。杉本本店ではイスラム圏への牛肉の輸出に向け、2021年にハラル認証を取得しました。これまでアラブ首長国連邦やカタール、シンガポールなど合わせて8か国に牛肉を輸出していて、今回、新たにクウェートとマレーシアにも輸出することになりました。この日は熊本県食肉衛生検